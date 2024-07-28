Уральские рабочие могли отравиться газом из-за нарушения техники безопасности

Причиной отравления шести рабочих из Екатеринбурга парами неустановленного газа могло стать нарушений правил техники безопасности. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам полковника Горелых, личности пострадавших были оперативно установлены. Ими оказались местный 33-летний местный житель, а также пять уроженцев одной из страны ближнего зарубежья — мужчины 45-ти 33-х, 23-х, 22-х и 18-ти лет. Четверо пострадавших для оказания необходимой медицинской помощи доставлены в областной токсикоцентр и в ЦГБ №14.

Напомним, рабочие отравились парами неустановленного газа во время откачки грунтовых вод на строительном объекте на 8 км Московского тракта. Трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Следователи проводят процессуальную проверку, которую прокуратура взяла на контроль.

Полина Хабарова

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