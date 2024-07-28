В столице Урала изменили расписание автобуса №96

В Екатеринбурге изменили расписание автобуса №96. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, последний рейс в выходные будет отправляться с Уралмаша в поселок Садовый на 20 минут позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По субботам и воскресеньям последний автобус выезжает с площади 1-й Пятилетки в 22:20. Первый рейс по будням отправляется в 05:30, а в выходные — в 05:50.

Из поселка первый автобус выезжает в 06:01 и в 06:25 соответственно. Заключительное отправление — в 00:06 с понедельника по пятницу и в 22:50 по субботам и воскресеньям.

Полина Хабарова

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