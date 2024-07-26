В порту Туапсе выявлена партия зараженных вредителем персиков

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора при досмотре в порту Туапсе партии персиков, прибывших в Россию из Турции, выявили опасного вредителя – средиземноморскую плодовую муху, сообщает пресс-служба управления. Масса зараженной партии товара составила 18 т.

Заражение персиков вредителем подтверждено заключением Южного филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений». Партия турецких фруктов запрещена для ввоза в Россию, сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

Анна Перова, Краснодар