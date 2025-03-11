Более 130 миллионов рублей направила Ростовская АЭС на реализацию благотворительных и социально значимых проектов в 2024 году

Атомщики ведут системную работу по формированию качественной инфраструктуры и решению насущных проблем в социальной сфере регионов присутствия отрасли.



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На Ростовской АЭС подвели итоги реализации программы благотворительности и проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры территории расположения предприятия, в 2024 году. В течение года на поддержку талантливой молодежи и ветеранов, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта направлено более 130 миллионов рублей.

«Промышленный комплекс России сегодня нацелен на активное наращивание производственного и экономического потенциала. Президент России обратил внимание на то, что при этом очень важно менять жизнь вокруг себя – в городах, посёлках, в своей стране. Для Росатома и предприятий атомной отрасли - это одна из приоритетных задач в области социальной ответственности. Все наши проекты формируются при активном и постоянном диалоге и сотрудничестве с органами местного самоуправления и общественностью, что позволяет глубже понимать насущные проблемы территории и способствовать их эффективному решению», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

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Большая часть социально значимых проектов атомной станции направлена на улучшение качества медицинского обслуживания, модернизацию медучреждений, оснащение их современным оборудованием.

Так, в 2024 году в г. Волгодонске после капитального ремонта и внедрения новой оптимизированной системы работы открылось отделение женской консультации Городской больницы №1. Работы были выполнены в рамках ПСР-проекта «Бережливая поликлиника» при финансовой и методологической поддержке Концерна «Росэнергоатом». На средства атомщиков в отделении проведен ремонт помещений общего пользования, регистратуры и кабинетов, установлены новые окна и двери, проведены сантехнические и электромонтажные работы, установлены новые системы автоматической пожарной сигнализации, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, приобретена новая мебель.

Значимым событием в спортивной жизни Волгодонска стало открытие единственного на востоке Ростовской области Центра единоборств. Строительство Центра велось на условиях софинансирования областного бюджета и Концерна «Росэнергоатом», который выделил средства не только на строительство, но и профинансировал закупку оснащения спорткомплекса.

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Уже традиционно поддержка оказана городскому шахматному клубу, детскому центру адаптивной верховой езды «Добрая лошадка», школе-интернату для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Восхождение».

Атомщики активно участвует в программах возрождения и развития православия и духовных традиций. В 2024 году начат капитальный ремонт Кафедрального Собора Рождества Христова г. Волгодонска, который был построен в 2010 году также при поддержке атомной станции.

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2024» Ростовская АЭС признана лучшим предприятием в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».