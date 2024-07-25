В ГАИ Кубани предупредили о пробках в Сочи

В Краснодарском крае в 3,5 раза выросла интенсивность автомобильного движения. На дорогах в Горячеключевском, Туапсинском, Крымском и других районах, а также в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Анапе возможны заторовые ситуации, предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в регионе установилась жаркая погода. Пробки вкупе с высокой температурой воздуха способствуют утомляемости водителя.

«Помните, жаркая погода негативно влияет на реакцию и может спровоцировать аварию. Ведь высокая температура действует расслабляюще, бдительность притупляется. Утомленность является сопутствующим фактором ДТП по причине выезда на полосу встречного движения и съезда с дороги»,— отметили в ГАИ.

В ведомстве рекомендовали водителям держать в машине запас воды, необходимый минимум лекарств, не превышать скорость. При парковке советуют оставлять машину в закрытом от солнца месте.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram