Спавшего под пальмой туриста задержали в Сочи
Сочинские полицейские задержали туриста, который спал под пальмой. Мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба городского УВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ведомстве уточнили, что в полицию на туриста не жаловались. О нарушении общественного порядка правоохранители узнали из соцсетей. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в Центральный отдел полиции.
Нарушителем оказался 41-летний житель Новосибирска. Он был пьян. На мужчину составили административный протокол.
Днем накануне, 24 июля, в Сочи задержали приезжего за татуировки с нацистской символикой. Его также привлекли к административной ответственности. Мужчина временно жил на территории гостевого дома.
Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram