Спавшего под пальмой туриста задержали в Сочи

Сочинские полицейские задержали туриста, который спал под пальмой. Мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что в полицию на туриста не жаловались. О нарушении общественного порядка правоохранители узнали из соцсетей. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили мужчину в Центральный отдел полиции.

Нарушителем оказался 41-летний житель Новосибирска. Он был пьян. На мужчину составили административный протокол.

Днем накануне, 24 июля, в Сочи задержали приезжего за татуировки с нацистской символикой. Его также привлекли к административной ответственности. Мужчина временно жил на территории гостевого дома.

Вячеслав Рыжков

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