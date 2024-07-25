Из Тюмени в Сочи запускают дополнительные рейсы

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает дополнительные рейсы из Тюмени в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 по 20 октября полеты между городами будут выполняться ежедневно, а с 22 по 26 октября — во вторник, четверг и субботу. Вылет из Тюмени — в 6:20, прибытие в Сочи — в 8:25. Для каждого аэропорта указано местное время. Билеты уже доступны к продаже на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось о запуске дополнительных рейсов между Новосибирском и Сочи, а также между Сочи и Баку. В первом случае полеты выполняет компания S7 Airlines, во втором — «Азимут».

Вячеслав Рыжков

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