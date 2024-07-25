Между Сочи и Баку запустят дополнительный рейс

Авиакомпания «Азимут» в августе запустит дополнительный рейс между Сочи и Баку. Билеты уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба авиакомпании «Азимут» Фото: пресс-служба авиакомпании «Азимут»

Дополнительный рейс A45059/5060 будет выполняться с 6 августа по 22 октября 2024 года по вторникам: A45059 вылетит из Сочи в 6:00 и прибудет в Баку в 8:55, А45060 вылетит из Баку в 9:55 и прибудет в Сочи в 10:50. С 9 по 30 августа полеты будут выполняться по пятницам: A45059 вылетит из Сочи в 00:05 и сядет в Баку в 3:05, обратный вылет на рейсе A45060 в 4:30 с прибытием в Сочи в 5:30.

Также рейсы запланированы 6 и 27 сентября и 11 и 25 октября. Вылет из Сочи – в 6:30, в обратном направлении – в 11:30. 13 и 20 сентября, а также 4 и 18 октября вылет из Сочи – в 1:30, в обратном направлении – в 6:10.

Во всех случаях указано местное время.

В средине июля «Азимут» сообщал об увеличении частоты перелетов из Сочи в Ереван. Дополнительные рейсы начали выполнять 7 июля. Теперь сообщение осуществляется трижды в неделю.

Вячеслав Рыжков

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