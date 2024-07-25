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Между Новосибирском и Сочи запустят дополнительный рейс

Авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске дополнительного рейса из Новосибирска в Сочи. Число перелетов по этому направлению увеличилось до 41 в неделю, сообщила пресс-служба компании.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рейсы из Сочи в Новосибирск будут выполняться ежедневно кроме среды. Таким образом, число перелетов по этому направлению увеличилось с 35 до 41 раза в неделю.

Ранее сообщалось о запуске дополнительного рейса между Сочи и Баку. Полеты выполняет авиакомпания «Азимут». Билеты уже поступили в продажу.

Вячеслав Рыжков

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