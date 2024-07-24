В ДГТУ начнут обучать интернов по программе «Зоологическая медицина»

Донской государственный технический университет подписал соглашение с Союзом зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) о реализации сетевой программы интернатуры по направлению «Зоологическая медицина». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам деканата факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексея Ермакова, благодаря сотрудничеству с СОЗАР обучающихся по новому направлению смогут отправлять на практику в российские зоопарки. В свою очередь СОЗАР сможет использовать наработки с использованием искусственного интеллекта ученых ДГТУ в сфере благополучия животных.

Выпускники программы получат квалификацию ветеринарного врача-зоолога.

Ева Китаева