В ДГТУ начнут обучать интернов по программе «Зоологическая медицина»
Донской государственный технический университет подписал соглашение с Союзом зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) о реализации сетевой программы интернатуры по направлению «Зоологическая медицина». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
По словам деканата факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексея Ермакова, благодаря сотрудничеству с СОЗАР обучающихся по новому направлению смогут отправлять на практику в российские зоопарки. В свою очередь СОЗАР сможет использовать наработки с использованием искусственного интеллекта ученых ДГТУ в сфере благополучия животных.
Выпускники программы получат квалификацию ветеринарного врача-зоолога.