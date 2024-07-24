Фура и машина каршеринга столкнулись на мосту в Красной Поляне
Полиция проводит проверку после ДТП с участием фуры и автомобиля каршеринга на Красной Поляне. Пострадал водитель легковой машины, сообщает пресс-служба УВД Сочи.
По предварительным данным, водитель грузовика «Исузу» выехал на полосу встречного движения на мосту, где столкнулся с каршерингом «Киа». Пострадавшему водителю оказали медицинскую помощь.
В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД. «Помните, что от этого зависит ваша жизнь и безопасность других участников дорожного движения!»,– призвали в ведомстве.
Ранее полиция Сочи рассказывала об угонщике, уехавшем на чужом пикапе. Подозреваемый попал в ДТП через 500 м и попытался скрыться. Позже его задержали.
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