Фура и машина каршеринга столкнулись на мосту в Красной Поляне

Полиция проводит проверку после ДТП с участием фуры и автомобиля каршеринга на Красной Поляне. Пострадал водитель легковой машины, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

По предварительным данным, водитель грузовика «Исузу» выехал на полосу встречного движения на мосту, где столкнулся с каршерингом «Киа». Пострадавшему водителю оказали медицинскую помощь.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД. «Помните, что от этого зависит ваша жизнь и безопасность других участников дорожного движения!»,– призвали в ведомстве.

Ранее полиция Сочи рассказывала об угонщике, уехавшем на чужом пикапе. Подозреваемый попал в ДТП через 500 м и попытался скрыться. Позже его задержали.

Вячеслав Рыжков

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