Сочинец угнал пикап и попал на нем в ДТП через 500 метров

В Сочи полицейские задержали подозреваемого в угоне. На улице Горького 29-летний местный житель угнал пикап Mitsubishi с ключами в замке зажигания, сообщает пресс-служба УВД курорта.

В ведомстве отметили, что двери иномарки были закрыты, однако угонщик разбил стекло водительской двери, сел за руль и уехал. Уже через 500 м подозреваемый попал в ДТП в районе железнодорожного вокзала. Мужчина бросил машину посреди проезжей части и скрылся.

Свидетелями случившегося стали сотрудники Центрального отдела полиции. Вместе с коллегами из линейного Управление МВД России на транспорте угонщика задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон). Пикап вернули хозяину. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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