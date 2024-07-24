Сочинца задержали по подозрению в мошенничестве на инвестициях

В Краснодаре задержали 35-летнего сочинца, обманувшего свою знакомую на 880 тыс. руб. Он взял у потерпевшей деньги под предлогом инвестиции в покупку земельного участка в Сочи и перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Заявительница рассказала правоохранителям, что ее знакомый предложил инвестировать денежные средства в покупку земельного участка в Сочи. Мужчина получил деньги и перестал выходить на связь, а взятые на себя обязательства не исполнил, заявили в ведомстве.

Полицейские нашли и задержали мужчину. Правоохранители выяснили, что деньги злоумышленник потратил, делая ставки на спорт.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали приезжего за публичную демонстрацию нацистской символики. У мужчины были татуировки с запрещенной атрибутикой.

Вячеслав Рыжков

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