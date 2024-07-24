Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для ранних бронирований

В рейтинге популярных российских направлений для ранних бронирований с декабря 2024 по февраль 2025 года Сочи занял первое место. На долю курорта приходится 15% таких бронирований, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

На втором месте рейтинга Москва, на третьем — Санкт-Петербург (11 и 10% зимних бронирований соответственно). В столице средняя стоимость ночи при раннем бронировании превышает 5,8 тыс. руб., средняя продолжительность поездки составляет пять ночей. В Санкт-Петербурге стоимость ночи более 4,3 тыс. руб., продолжительность поездки — шесть ночей. В Сочи при раннем бронировании ночь будет стоить в среднем 3,9 тыс. руб., продолжительность поездки — пять ночей.

В рейтинг попали и другие курорты Краснодарского края. На пятом месте Геленджик (4 тыс. руб., четыре ночи), на восьмом — Красная Поляна (8,2 тыс. руб., пять ночей).

Ранее сообщалось, что Адлер стал самым дорогим пляжным курортом лета 2024 года. Средняя стоимость за сутки отдыха в летний сезон в Адлере достигает 11 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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