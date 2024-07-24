Вокзал Адлера стал лидером по использованию пассажирами интернета

С января по июль на вокзальных комплексах и ТПУ пользователи бесплатного Wi-Fi скачали на свои устройства около 1,5 тыс. ТБ данных, что на 32% выше прошлогодних показателей за тот же период. Сервисом воспользовались более 2 млн человек. Лидером по активности использования пассажирами интернета стал вокзал Адлера — 120 тыс. подключений, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Большое количество подключений — 102 тыс. — зафиксировали на ТПУ Зеленоград-Крюково (МЦД-3). На Восточном вокзале Москвы зарегистрировали 70 тыс. подключений.

«Публичный беспроводной доступ в интернет на вокзалах и станциях РЖД является крупнейшей в России Wi-Fi сетью со сквозной авторизацией»,— отметили в РЖД.

Ранее сообщалось, что Адлер сохранил лидерство по пассажиропотоку за полгода среди вокзалов СКЖД. За полгода с него отправились 3,4 млн человек.

Вячеслав Рыжков

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