Прокуратура проведет проверку из-за протекающей крыши в аэропорту Сочи

Южная транспортная прокуратура инициировала проведение проверки после появления в соцсетях информации о протекающей крыше в аэропорту Сочи. Сообщения о проблеме появились вечером 23 июля.

В сообщении пресс-службы надзорного органа сказано, что сочинская транспортная прокуратура проверит исполнение федерального законодательства по информации о подтекании кровли в здании Международного аэропорта Сочи. Контролируют также соблюдение прав пассажиров. Надзорный орган рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

В Сочи 23 июля прошел сильный дождь. Серьезных происшествий в городе не произошло. Пресс-служба аэропорта курорта сообщала, что воздушная гавань, несмотря на шторм, работает штатно. Вместе с тем в аэропорту предупредили, что 23 и 24 июля расписания рейсов могут меняться.

Вячеслав Рыжков

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