Google TV Streamer придет на смену ТВ-приставке Chromecast

Американская корпорация Google разрабатывает преемника ТВ-приставки Chromecast под названием Google TV Streamer. Об этом сообщает 9to5Google со ссылкой на источники внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Устройство будет обладать поддержкой разрешения 4K. По форме Google TV Streamer напоминает док-станцию для Pixel Tablet, оно устанавливается на столе или полке. Вышедшая в 2020 году и последняя на сегодня Chromecast был слегка крупнее флешки.

Google TV Streamer обладает тонким корпусом, а пульт стал длиннее — теперь у него есть кнопки «Назад» и «Домой», а у кнопки голосового ввода теперь нет логотипа «Google Ассистента». Регулятор громкости теперь располагается на лицевой панели, есть кнопка выключения звука, а также ярлыки YouTube и Netflix, кнопка Magic и кнопка питания.

Евгений Федуненко