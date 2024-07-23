Больше 600 человек в Сочи готовы к ликвидации последствий шторма

В Сочи утих сильный ливень, начавшийся утром 23 июля. Однако, отметил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин, дождь еще усилится в течение дня. Более 600 человек готовы для ликвидации последствий непогоды в Сочи.

«Пропускная способность дорог не нарушена. Транспорт ходит по расписанию. Упавшие деревья оперативно распиливают, освобождая проезжую часть. Коммунальная инфраструктура работает без сбоев, по точечным отключениям бригады выезжают оперативно», – рассказал господин Прошунин.

Также коммунальщики оперативно расчищают ливневые канализации от листвы, чтобы вода могла уходить. Мэр напомнил, что на пляжах города ограничили купание. Андрей Прошунин призвал туристов в ближайшие два дня воздержаться и от походов в горы. Мэр отметил, что этому есть альтернативы – общественные пространства, учреждения культуры и заведения города работают по обычному графику.

В Сочи 23 и 24 июля действует штормовое предупреждение. В городе прошли дожди с грозами, у побережья заметили большой смерч. Службы города работают в усиленном режиме.

Вячеслав Рыжков

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