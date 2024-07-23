На строительство дублера проспекта Дружбы народов в Уфе направят 139 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило договор на строительство дублера проспекта Дружбы народов у Центра фехтования. Победителем закупки признано ООО «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником.

Контракт заключен по начальной цене — 139,5 млн руб., он будет оплачен за счет средств города и республики. Протяженность двухполосной автодороги составит 429,64 м, максимальная скорость движения — 40 км/ч. Также будет построено две автобусные остановки и 59 парковочных мест.

Работы должны провести до мая 2025 года. Подрядчик должен предоставить восьмилетнюю гарантию на земляное полотно, шестилетнюю — на водоотводные сооружения, пятилетнюю — на нижний слой покрытия и барьерное ограждение, четырехлетнюю — на верхний слой покрытия и обочины, годовую — на разметку.

ООО «Дортрансстрой» — один из крупнейших дорожных подрядчиков Башкирии. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в июне 2000 года. Владельцами, через ООО «Основа», выступают Ильгиз Валиуллин и Марат Латыпов, а также Дмитрий Гилимьянов и (через ООО УК БВ) кипрское Ermanier Limited. Выручка компании в 2023 году составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 90 млн руб. С начала года «Дортрансстрой» и УСРДИС заключили семь контрактов на 1,2 млрд руб.

Майя Иванова

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