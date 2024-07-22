Сочинские отели справляются с отключениями электроэнергии с помощью генераторов

При отключении электроэнергии и воды сочинские отели используют резервные генераторы. Для постояльцев временные неудобства проходят незаметно, сообщил «Ъ-Сочи» председатель экспертного совета Ассоциации отельеров (АМОС) Дмитрий Богданов.

В крупных отелях есть собственные генераторы, которые позволяют поддерживать резервное питание и обеспечивать бесперебойную работу основных систем. В таких случаях отключения электроэнергии практически незаметны для постояльцев.

«Наши генераторы могут проработать минимум сутки, что позволяет справляться с кратковременными отключениями без проблем»,— отметил Дмитрий Богданов.

Однако в небольших отелях ситуация сложнее. В случае отключений средние и малые отели, у которых нет резервных генераторов, временно остаются без электричества, что создает неудобства для гостей. Несмотря на это, большинство постояльцев относятся к ситуации с спокойно, осознавая, что это общегородская проблема, а не вина отеля, уточнил господин Богданов. Отельеры стараются компенсировать неудобства различными мероприятиями: устраивают внеплановые концерты, угощают гостей бесплатными обедами или ужинами.

Отели также предпринимают меры по экономии энергии: отключают лифты и второстепенные помещения, такие как сауны. Но освещение, кондиционеры и холодильники в номерах остаются в рабочем состоянии.

«Последние масштабные отключения в Сочи прошли практически незаметно для гостей, но для отелей это всегда серьезное испытание. Мы надеемся, что наши энергетики сделают все возможное, чтобы избежать таких ситуаций в будущем»,— добавил Дмитрий Богданов.

Круглогодичная работа курортов в Сочи, Красной Поляне, Анапе, Геленджике и Горячем Ключе требует стабильного энергоснабжения. Решение проблемы зависит от усилий энергетиков, которым предстоит обеспечить надежную инфраструктуру как летом, так и зимой, резюмировал господин Богданов.

Ранее из-за повышенных нагрузок на энергосистему в Сочи временно ограничивали подачу электроэнергии, чтобы предотвратить аварии и обеспечить стабильную работу. Кубанское Региональное диспетчерское управление ввело временные графики ограничения электроснабжения. Восстановительные работы проходили под контролем Минэнерго России. Отключения затронули и многие другие города Краснодарского края.

Мария Удовик

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