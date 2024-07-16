Подачу электричества ограничат в Сочи

Из-за повышенных нагрузок на энергосистему в Сочи ввели временные ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На фоне повышенного потребления и стремительно растущих нагрузок на энергосистему юга России принято решение о введении временных графиков ограничения электроснабжения. Эти меры направлены на предотвращение аварий и обеспечение устойчивой работы энергосистемы в условиях повышенного спроса.

Ограничения поручило ввести Кубанское Региональное диспетчерское управление, координирующее работу энергосистемы. В мэрии отметили, что это необходимая мера для предотвращения более серьезных проблем.

После устранения дефицита мощности и стабилизации ситуации все ограничения снимут электроснабжение вернется к привычному режиму. Специалисты Минэнерго России держат под постоянным контролем проведение восстановительных работ.

Мария Удовик

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