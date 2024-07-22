В Уфе частично отремонтировали улицу Зорге

В Уфе на минувших выходных завершили ремонт улицы Зорге — от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева, сообщил глава Октябрьского района Сергей Плотников в Telegram-канале. По его словам, на дорогу остается только нанести разметку. «Данный участок был изрядно изношен и требовал ремонта. В год 450-летия Уфы благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновили дорожное полотно»,— написал глава района.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Уфе в этом году отремонтируют 11 улиц общей протяженностью около 29 км, включая улицу Зорге. Общая стоимость работ составит 662 млн руб.

Венера Хисамова

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