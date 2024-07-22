За неделю в 256 ДТП в Сочи пострадали 10 человек

В Сочи с 12 по 18 июля произошло 256 ДТП. В этих авариях пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Чаще всего аварии происходили из-за несоблюдения бокового интервала (62 ДТП), неправильного выбора дистанции (40 ДТП), несоблюдения очередности проезда (29 ДТП), несоблюдения условий, разрешающих движение задним ходом (24 ДТП). Самым аварийным днем стал понедельник, когда зафиксировали 45 ДТП. Меньше всего аварий произошло во вторник и среду — по 30.

Несколько дней назад на трассе Джубга — Сочи произошло смертельное ДТП. Водитель отечественного автомобиля погиб при столкновении с двумя иномарками.

Вячеслав Рыжков

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