На трассе Джубга — Сочи в ДТП погиб водитель отечественного автомобиля

Смертельное ДТП произошло на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе Кубани вечером в четверг, 18 июля. На дороге столкнулись отечественный автомобиль и две иномарки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

По данным ведомства, 42-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал со стороны Сочи в сторону Джубги, не справился с управлением, вылетел на встречку. Здесь в этом время ехал автомобиль «Мерседес», машины столкнулись. Также произошло столкновение с ехавшей в попутном направлении «Маздой».

В результате аварии водитель «девятки» погиб на месте до приезда медиков. Устанавливаются обстоятельства случившегося. На месте работали сотрудники ГАИ.

Несколькими днями ранее на трассе Джубга — Сочи произошла похожая авария. Ранним утром 16 июля на встречке столкнулись иномарка и рейсовый автобус. Пострадали несколько детей.

Вячеслав Рыжков

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