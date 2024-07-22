В Башкирии униформа для сотрудников центров занятости обойдется в 5,9 млн рублей

Республиканский центр занятости населения ищет поставщика 618 комплектов форменной одежды для сотрудников. Начальная максимальная цена контракта составляет 5,9 млн руб., она рассчитана исходя из рекомендуемых цен на один мужской (16 тыс. руб.) и женский комплект (9 тыс. руб.).

Закупка проводится в рамках нацпроекта «Демография» и финансируется из федерального и республиканского бюджетов. Победитель аукциона должен будет сшить комплекты униформы по снятым у сотрудников индивидуальным меркам. Выполнить работу необходимо в течение 70 дней с момента заключения контракта.

В женский комплект входят жилет, юбка и брюки. Мужской включает в себя жилет, брюки и пиджак.

Срок службы изделий должен составлять не менее года, на них нужно предоставить сертификаты соответствия. К каждому изделию необходимо приложить запасную пуговицу и памятку по уходу. Одежда должна быть безопасной, не иметь в составе токсичных, сильно пахнущих материалов или материалов, способных вызвать раздражение кожи или органов дыхания. Каждый комплект нужно упаковать в маркированный полиэтиленовый пакет.

Наталья Балыкова

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