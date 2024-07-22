В Уфе проводят проверку из-за травмы подростка в детском доме

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проводит проверку в связи с инцидентом с 15-летней воспитанницей детского дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это Центр содействия семейному воспитанию.

По предварительным данным, сегодня ночью девочка обратилась в больницу в связи с полученными травмами. Сейчас она госпитализирована.

Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего, причины получения травм, оценит действия работников социального учреждения и при наличии оснований решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Как сообщили в минздраве республики, состояние школьницы тяжелое.

Как сообщали в СМИ, воспитанница детдома выпала из окна во время побега. Ранее девочка сообщала, что ее якобы избили в интернате, но потом призналась, что пыталась сбежать из учреждения, спускаясь с третьего этажа по одеялу. Подростку не нравилось жить в приюте.

Майя Иванова

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