Контракт по капремонту конюшни в Оренбуржье признали недействительным из-за ложных сведений подрядчика

Прокуратура Оренбургской области обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительными результатов торгов и заключенного контракта с ГБУ «Государственная конюшня с ипподромом «Оренбургская» по капремонту. Суд удовлетворил требования ведомства и возложил обязанность на подрядчика вернуть полученные деньги, сообщает региональная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, ипподром по результатам торгов заключил с юридическим лицом контракт на выполнение капитального ремонта здания конюшни. Оказалось, что при участии в торгах фирма предоставила недостоверные документы об опыте в ремонтных работах. Это привело к необоснованному заключению контракта. Компании из бюджета выплатили свыше 10 млн руб.

Руфия Кутляева