Сочи обогнал Москву по доле элитных и премиальных проектов на рынке недвижимости

Доля элитных и премиальных проектов на рынке недвижимости Сочи к 2024 году достигла почти 35%. В Москве показатель составляет до 22%. За последние пять лет в Сочи объем предложения в сегменте высокобюджетного жилья вырос до 3,4 тыс. лотов, сообщается в исследовании премии Urban.

Совокупная площадь лотов на рынке элитной недвижимости в Сочи составляет порядка 163,6 тыс. кв. м. В 2020 году показатель составлял около 54,3 тыс. кв. м. Удельный вес дорогого и сверхдорогого жилья в структуре сочинской экспозиции за пятилетие прибавил 15,5 процентного пункта, занимая теперь треть рынка, говорят аналитики.

Ранее сообщалось, что Сочи возглавил рейтинг российских городов по росту цен на вторичное жилье во втором квартале 2024 года. По итогам II квартала 2024 года стоимость «квадрата» на рынке вторичного жилья в Сочи выросла на 6,44% и составила 264,9 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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