Сочи возглавил рейтинг городов по росту цен на вторичное жилье

В рейтинге городов России по росту цен на вторичное жилье во втором квартале 2024 года Сочи занял первое место. При составлении рейтинга учитывались населенные пункты с численностью жителей от 300 тыс. человек, пишет РБК Недвижимость со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

Эксперты рассчитали среднюю стоимость 1 кв. м в 50 городах России с самыми крупными рынками вторичного жилья. В статистику включена средняя цена «квадрата» на основных платформах объявлений и в региональных базах (свыше 100 источников).

По итогам II квартала 2024 года стоимость «квадрата» на рынке вторичного жилья в Сочи выросла на 6,44% и составила 264,9 тыс. руб. В I квартале текущего года цена была на уровне 248,9 тыс. руб.

На втором месте по росту цены Махачкала, где рост составил 5,77%, до 93,2 тыс. руб. Замкнул тройку лидеров Улан-Удэ c 5,24%, до 125,4 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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