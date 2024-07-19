Власти Сочи проверили заправки на наличие бензина

После появления в СМИ и соцсетях информации о якобы дефиците топлива на сочинских заправках власти курорта провели выездную проверку. Специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города проверили АЗС на наличие всех видов топлива, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

На территории Сочи работает 57 заправок. Из-за увеличения пассажиропотока предусмотрены меры оперативного заполнения топливных резервуаров. В ходе мониторинга дефицит топлива не выявлен. Топливные резервуары заполнены на 95%, заключили в мэрии.

Горожанам и туристам посоветовали обращаться на горячую линию департамента курортов в случае, если они столкнулись с отсутствием топлива. Сделать это можно по номеру 8 (862) 266-06-06 (доб. 1623).

Ранее власти курорта заявляли, что дефицита бензина на заправках нет. Планировалось провести проверку на территории Лазаревского района города.

Вячеслав Рыжков

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