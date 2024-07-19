Власти Сочи опровергли сообщения о проблемах с бензином на курорте

Перебоев с поставками и продажей бензина в Сочи нет. Специальная мониторинговая группа организует проверку на территории Лазаревского района курорта 19 июля на предмет дефицита топлива, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее в СМИ и соцсетях распространились сообщения о том, что в некоторых районах Сочи из-за туристов якобы заканчивается бензин. В частности, сообщалось о дефиците топлива в Лазаревском районе курорта. Местным жителям якобы приходилось заправлять транспорт в других районах.

«По нашей информации, перебоев с поставками и продажей бензина на территории Сочи нет. Завтра в Лазаревский район отправится мониторинговая группа департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи»,— прокомментировали в мэрии.

О результатах проверки сообщат отдельно.

Вячеслав Рыжков

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