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Коммерсантъ FM
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В Miсrosoft Azure заявили о работе над «смягчением последствий» сбоя в системе

Облачная платформа Miсrosoft Azure прокомментировала глобальный технический сбой в работе. Согласно заявлению, сейчас сотрудники компании изучают возможные варианты «смягчения последствий» для клиентов.

Сообщение Miсrosoft Azure приводит Reuters. Ранее СМИ сообщали, что сбой затронул пользователей ОС Windows и Microsoft Azure.

Сбой в работе платформы Microsoft Azure был зафиксирован около 22:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 мск). Почти сразу после этого с перебоями начали работать телекоммуникационные системы, использующие эту платформу. В результате были отменены авиарейсы в США, нарушена работа Лондонской фондовой биржи, сбой повлиял на IT-системы Израиля, Германии, Австралии. К сбою в системах Microsoft могла привести ошибка в программном обновлении от компании CrowdStrike, предоставляющей услуги по киберзащите.

Подробнее о сбоях — в материале «Ъ» «Облачность Microsoft накрыла полмира».

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