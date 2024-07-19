Минобороны: над Курской, Белгородской областями и Крымом сбито 19 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 июля было уничтожено 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также над территорией Крыма и акваторией Черного моря.

Над Курской областью было сбито 11 беспилотников, над Белгородской — три, над Крымом и Черным морем — пять беспилотников.

Об уничтожении 11 беспилотников над Курской областью ранее сообщал врио губернатора Алексей Смирнов. Информацию о пострадавших и разрушениях он не приводил. Власти Белгородской области и Крыма не сообщали об атаках БПЛА в ночь на 19 июля.

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