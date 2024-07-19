Главком сил НАТО в Европе назвал военный конфликт на Украине непредсказуемым

Из-за затяжных боевых действий конфликт на Украине становится непредсказуемым, считает главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По его мнению, у украинских властей возникли трудности с распределением человеческих ресурсов.

«Один из вызовов, который мы наблюдаем, и, полагаю, один из главных уроков, который можно вынести из конфликта на Украине, состоит в том, что в современных войнах вы либо одерживаете быструю и безоговорочную победу, либо вас ждет долгий путь с непредсказуемыми поворотами»,— сказал господин Каволи на форуме по безопасности Аспенского института (цитата по ТАСС).

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев пообещал нарастить помощь украинской армии. При этом он уверял, что альянс не планирует направлять военных на Украину. О нежелании вмешиваться в конфликт также говорили в Белом доме США.

Об отношениях Киева со странами Запада — в публикации «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».

Лаура Кеффер