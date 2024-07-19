Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Аргентина — 1901,48 очка. 2 (2). Франция — 1854,91. 3 (8). Испания — 1835,67. 4 (5). Англия — 1812,26. 5 (4). Бразилия — 1785,61. 6 (3). Бельгия — 1772,44. 7 (7). Нидерланды — 1758,51. 8 (6). Португалия — 1741,43. 9 (12). Колумбия — 1727,32. 10 (10). Италия — 1714,29. 11 (14). Уругвай — 1713,15. 12 99). Хорватия — 1701,31. 13 (16). Германия — 1686,02. 14 (12). Марокко — 1669,44. 15 (19). Швейцария — 1654,1. 16 (11). США — 1641,75. 17 (15). Мексика — 1635,11. 18 (17). Япония — 1628,81. 19 (18). Сенегал — 1623,34. 20 (20). Иран — 1611,16... 33 (33). Россия — 1506,58.
В скобках — позиция команды в предыдущей версии рейтинга.