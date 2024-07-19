РПЛ ждет судей из Белоруссии и Саудовской Аравии

Футбольные арбитры из Саудовской Аравии смогут получить назначения на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) не раньше конца лета, заявил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Ранее РФС подписал соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола. В конце 2023 года Каманцев допускал, что белорусские и саудовские арбитры могут быть привлечены к работе на матчах РПЛ в весенней части сезона-2023/24.

«Сейчас саудовцы на сборе, у них сейчас пауза из-за погодных условий, поэтому не думаю, что они находятся в оптимальной форме из-за отпусков. Их назначение можно будет начать рассматривать ближе к концу лета. По белорусам будем смотреть»,— сказал Павел Каманцев.

В конце апреля президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что по регламенту, который принят Министерством спорта РФ, обслуживать матчи в стране смогут только судьи определенной категории.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время Министерство спорта внесет изменения. С юридической точки зрения этот вопрос пока не закрыт. Мы надеемся, что в самое ближайшее время он будет решен и последние юридические препятствия спадут»,— добавил собеседник агентства. «РИА Новости»