Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РПЛ ждет судей из Белоруссии и Саудовской Аравии

Футбольные арбитры из Саудовской Аравии смогут получить назначения на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) не раньше конца лета, заявил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Ранее РФС подписал соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола. В конце 2023 года Каманцев допускал, что белорусские и саудовские арбитры могут быть привлечены к работе на матчах РПЛ в весенней части сезона-2023/24.

«Сейчас саудовцы на сборе, у них сейчас пауза из-за погодных условий, поэтому не думаю, что они находятся в оптимальной форме из-за отпусков. Их назначение можно будет начать рассматривать ближе к концу лета. По белорусам будем смотреть»,— сказал Павел Каманцев.

В конце апреля президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что по регламенту, который принят Министерством спорта РФ, обслуживать матчи в стране смогут только судьи определенной категории.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время Министерство спорта внесет изменения. С юридической точки зрения этот вопрос пока не закрыт. Мы надеемся, что в самое ближайшее время он будет решен и последние юридические препятствия спадут»,— добавил собеседник агентства. «РИА Новости»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...