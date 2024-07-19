Ламин Ямаль подорожал на €30 млн

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, чья трансферная стоимость превысила отметку €100 млн, по данным портала Transfermarkt.

Ранее Ямаль был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024, завершившегося победой сборной Испании. Футболист, которому за день до финала, 13 июля, исполнилось 17 лет, провел семь матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Благодаря выступлению на турнире в Германии Ямаль подорожал на €30 млн. Его новая стоимость составила €120 млн. Прежде ни один футболист моложе 19 лет не преодолевал отметки €100 млн.

В общей сложности 35 футболистов, выступивших на Евро-2024, увеличили свою рыночную стоимость. В их числе партнеры Ямаля по сборной Испании Нико Уильямс (+€10 млн; новая цена — €70 млн) и Дани Ольмо (+€10 млн; €60 млн). Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили подорожал на €10 млн (€45 млн) и разделил с португальцем Диогу Коштой звание самого дорогого вратаря в мире.

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны», он провел за главную команду каталонцев 51 матч, забив семь голов и отдав десять голевых передач. «РИА Новости»