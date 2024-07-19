«Спартак» и Альфа-банк заключили соглашение

Альфа-банк и футбольный клуб «Спартак» подписали соглашение о сотрудничестве на три года. Об этом сообщили представители сторон на пресс-конференции по итогам подписания соглашения.

«Сотрудничество с футбольным клубом — это всегда вопрос доверия и в наш проект, в наши спортивные результаты, в работу наших коммерческих подразделений. Я уверен, что будет много совместных интересных проектов и инициатив, и это будет долгим и успешным»,— отметил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Воейков в ходе пресс-конференции подчеркнул, что в рамках соглашения планируется программа продаж билетов и кешбэк за покупки в магазинах клуба. «Мы планируем программу продажи билетов. В определенные периоды кешбэк может достигать 100% при покупке билетов. Все, что касается продажи в магазинах футбольного клуба, тоже будет иметь кешбэк до 40%»,— отметил господин Воейков.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что Альфа-банк заключит спонсорское соглашение со «Спартаком» на сумму в 750 млн руб. ТАСС