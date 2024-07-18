Власти Сочи изучают ситуацию с поставками бензина в Лазаревский район

Администрация Сочи не подтвердила информацию из социальных сетей о том, что в Лазаревском районе города-курорта из-за наплыва туристов возник дефицит бензина. Несмотря на отсутствие перебоев с продажей бензина, с завтрашнего дня в Лазаревский район отправятся мониторинговые группы, чтобы изучить ситуацию на месте, сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии.

Как сообщали пользователи социальных сетей, бензин марки АИ-95 в Лазаревском районе можно купить не на всех заправках, такая ситуация продолжается уже два дня. Вчера якобы возникли перебои с бензином АИ-92.

В высокий курортный сезон турпоток в Сочи традиционно достигает максимума, 16 июля город-курорт принял четырехмиллионного гостя с начала года. Прирост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 7%. Сейчас в Сочи одновременно отдыхают почти 189 тыс. туристов, средняя загрузка средств размещения достигла 88%, сообщает администрация города-курорта.

Почему растет цена на бензин — в публикации «Ъ» «Трудно быть баком».

Анна Перова, Краснодар