Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) ведет переговоры о покупке доли во французском производителе люксовых очков EssilorLuxottica. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, корпорация Марка Цукерберга хотела бы приобрести около 5% акций EssilorLuxottica. Сейчас такой пакет акций стоит на рынке €4,5 млрд.

Компании уже работают вместе и выпускают умные очки Ray-Ban Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Их продажи превзошли ожидания, и теперь Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) хочет укрепить сотрудничество с люксовым брендом, утверждают источники газеты. Компании хотелось бы выпустить с EssilorLuxottica еще какие-то продукты.

Первое поколение очков вышло на рынок в 2021-м. Третье поколение должно появиться в магазинах к рождественскому сезону 2025 года, утверждают источники газеты.

Акции Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) на Nasdaq растут в цене на 2%, а котировки акций EssilorLuxottica на бирже Euronext — на 3%.

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Кирилл Сарханянц