«Ведите себя громко, чтобы запугать дикого зверя заранее»

С начала года сотрудникам ЮРПСО МЧС РФ удалось спасти более 230 человек в лесах Сочи. Один из них — молодой человек, который заблудился в районе хребта Алек. Пострадавшего удалось найти только спустя четыре дня. Спасатель второго класса Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Анатолий Скрипников рассказал «Ъ-Сочи», что делать, если вы потерялись, и чем питаться, пока вас не нашли.

Анатолий Скрипников

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«Заранее сообщите родственникам или друзьям свой маршрут и время возвращения до похода, чтобы они могли своевременно сообщить о вашем исчезновении. Если вы осознали, что потерялись, первое, что нужно сделать,— это осмотреться и попытаться понять местонахождение. Попробуйте вспомнить, откуда пришли, и найти тропу, если она есть. Если не удается вспомнить путь, найдите безопасное место, отметьте его и свяжитесь со службой "112". После звонка оставайтесь на месте и приготовьтесь к ночевке. Разведите костер, огородив его, чтобы не было лесного пожара, и найдите зеленых веток для создания сигнального дыма. Кричите и стучите палкой о дерево, чтобы привлечь внимание спасателей.

Если связь отсутствует, поднимитесь на возвышенность и попробуйте позвонить еще раз. После звонка не уходите далеко от места вызова, чтобы не усложнять поиски.

Если вы понимаете, что заблудились и в ближайшее время выйти не получится, то для ночевки лучше выбирать безопасные и сухие места. Избегайте мест у реки, чтобы исключить влажность и возможный подъем уровня воды. В случае холода используйте мох или листья под одеждой для утепления.

Если телефон разрядился и связи с внешним миром больше нет, разведите костер с дымом и прислушивайтесь к звукам. Издавайте "неприродные" звуки, такие как стук палкой о дерево, чтобы вас услышали.

Также крайне важно иметь при себе средства ориентирования. Используйте телефон с компасом и навигатором, дополнительный источник заряда, бумажную карту и обычный компас. Обязательно возьмите с собой вещи первой необходимости: фонарик, нож, спички, перекус, теплую одежду. Нужно помнить, что температура воздуха и погода в горах сильно отличаются от города. Нужно с собой брать куртку или ветровку, штаны. Если вы думаете, что раз внизу жара, то и наверху будет так же, то это ошибочно. Температура понижается очень быстро.

Чтобы не допустить обезвоживания, в горах и лесах важно уметь находить безопасную питьевую воду. Пейте из ручьев и родников, чем выше по течению, тем вода чище. Вода из рек также может быть пригодна для питья, особенно если брать ее выше по течению.

Перед походом лучше изучить съедобные и ядовитые растения региона. В лесах Сочи можно найти чернику, ежевику, грибы, каштаны и орехи бука и лещины. Но не трогайте и не ешьте незнакомые растения. Про насекомых стоит узнать заранее, но лучше всего избегать их употребления в пищу, чтобы не допустить отравления. Хотя оно кажется не таким страшным по сравнению с лесными обитателями.

В лесу лучше вести себя громко. Такое поведение позволит отпугнуть животное, которое заранее узнает о вашем приближении и скроется до вашей встречи. Конечно, не надо его дразнить, бежать за ним или провоцировать. В этой ситуации его лучше пропустить, если зверь проходит вдалеке. Но чаще путешественники страдают не из-за животных.

Основные травмы, которые получают туристы в горной и лесной местности,— это ушибы, переломы, вывихи, черепно-мозговые травмы. Часто рваные раны — если человек падал где-то или по склону катился. Соответственно, нужно знать, как оказать первую помощь при этих травмах. Уметь отличить ушиб от перелома, смочь остановить кровь, обработать рану, наложить повязку или шину. Знать, как правильно транспортировать пострадавшего при определенных травмах и контролировать его состояние. Чтобы иметь возможность оказать помощь в лесу, с собой обязательно надо взять аптечку с минимальным набором: жгут, перевязочный материал, перекись водорода. Шину (для фиксации перелома) можно заменить ветками, кровь остановить при помощи любой ткани, вместо жгута — ремень, шнурки.

Но лучше выбирать безопасные маршруты. К ним относятся официальные и обустроенные тропы, где установлены указатели и почищены тропы. Эти маршруты не гарантируют защиту от травм, но в случае происшествия спасатели будут знать, где вас искать. Даже простые маршруты могут быть сложными для неподготовленных туристов, особенно если они не учли необходимые вещи или вышли на тропу слишком поздно».

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