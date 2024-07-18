Британия внесла в антироссийский санкционный список 11 нефтяных танкеров

Минфин Великобритании расширил антироссийские санкции. Ведомство внесло 11 нефтяных танкеров в санкционный перечень, следует из документа на сайте министерства. В сообщении утверждается, что указанные суда используются Россией «для обхода ограничений на торговлю нефтью и нефтепродуктами». Меры запрещают доступ судов в порты Соединенного Королевства, а их регистрация в судовом реестре страны может быть прекращена, предупредили в министерстве.

Согласно документу, в случае нарушения запрета на заход таких судов в британские порты капитаны и лоцманы этих судов «могут получить предписание о задержании». При этом сами танкеры будут удалены из судового реестра Британии — фактически будут объявлены незаконными.

Среди владельцев-операторов таких судов указаны «Совкомфлот», Stream Ship, Fornax Ship и другие зарубежные компании. Суда ходят под флагами Панамы, Габона и островов Кука.

16 июля Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что власти Великобритании намерены на этой неделе обратиться к Евросоюзу с требованием усилить контроль за «теневым флотом» России. Утверждалось, что нефтяные танкеры «теневого флота» используются Россией для обхода санкций. До этого агентство сообщало, что попавшие под санкции российские нефтяные танкеры месяцами простаивают в портах.

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Среди ограничительных мер были санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Стой, кто везет».

Ольга Семеновых