Bloomberg: Британия и ЕС хотят усилить надзор за танкерами с российской нефтью

Правительство Великобритании намерено на текущей неделе обратиться к Евросоюзу с призывом усилить контроль за «теневым флотом» России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Этот вопрос планируется обсудить в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую 18 июля проведет британский премьер-министр Кир Стармер. Нефтяные танкеры «теневого флота», как утверждается, РФ использует для обхода санкций.

Согласно проекту итогового заявления, с которым ознакомилось агентство, ряд европейских стран поддержит меры против «теневого флота». Они будут направлены на обмен информацией о танкерах с российской нефтью и на координацию действий. Количество стран, которые намерены поддержать предложение Великобритании, пока неизвестно. Как рассказал Bloomberg анонимный источник, среди возможных мер может быть введение санкций против большинства танкеров с российской нефтью.

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Среди ограничительных мер были санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. Как позднее писало Bloomberg, попавшие под санкции российские нефтяные танкеры месяцами простаивают в портах.

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