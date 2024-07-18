В России разработали смываемую втулку для туалетной бумаги

«Дочка» Архангельского ЦБК ООО «Архбум тиссью групп», в рамках импортозамещения, разработала первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги. Втулка на 100% состоит из беленой целлюлозы. Бумага бренда Soffione с ней уже поступила в продажу. Туалетная бумага Zewa со смываемыми втулками пропала из России в 2022 году.

«Ее (втулки.— "Ъ") полное растворение осуществляется в течение семи секунд (легко распадается с первого смывания водой), что не создает рисков появления засоров канализационных труб»,— сообщила пресс-служба компании ТАСС. Разработанные компанией втулки полностью безопасны для окружающей среды, добавили в компании.

Летом 2023 года замглавы Минпромторга Михаил Юрин на Петербургском международном экономическом форуме пообещал возобновить в России выпуск смываемых втулок. «Я взял на себя обязательство, что мы решим этот вопрос. Я думаю, что мы в ближайшее время победим эту историю»,— сказал тогда он (цитата по ТАСС).

В 2022 году представитель компании Essity, владеющей брендами Zewa и Libresse, поясняла, что втулки производились в Европе, поставки откуда были прекращены. В 2023 году Essity сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Ее российская «дочка», производящая в РФ бумагу Zewa, Libresse, «Тена» и Tork, сообщила о смене названия на «Эволюция комфорта» и о скором ребрендинге товаров.

Подробнее об уходе Essity — в материале «Ъ» «Essity оставляет производство в России».

Евгений Белоусов