Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Microsoft представила приложение Designer для генерации картинок по тексту

Американская корпорация Microsoft выпустила приложение Designer, которое позволяет по текстовым описаниям создавать изображения и дизайны. Воспользоваться бесплатным приложением могут пользователи Windows, а также владельцы устройств на iOS и Android.

Приложение поможет в создании поздравительных открыток, коллажей, наклеек, аватаров, обоев, смайлов и других изображений. Web-версия поддерживает свыше 80 языков. Для облегчения творческого процесса предоставляются шаблоны подсказок. С помощью приложения также можно отредактировать стиль фото, а вскоре появится возможность заменить фон.

Designer совместим с PowerPoint и Word через ИИ-помощник Copilot, подписчики Copilot Pro смогут создавать картинки прямо в рабочей среде. В ближайшее время появится возможность создавать баннеры для документов на основе содержимого файлов Word. Также приложение интегрировано в Microsoft Photos, благодаря чему можно будет редактировать изображения, не выходя из приложения.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...