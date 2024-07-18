Microsoft представила приложение Designer для генерации картинок по тексту

Американская корпорация Microsoft выпустила приложение Designer, которое позволяет по текстовым описаниям создавать изображения и дизайны. Воспользоваться бесплатным приложением могут пользователи Windows, а также владельцы устройств на iOS и Android.

Приложение поможет в создании поздравительных открыток, коллажей, наклеек, аватаров, обоев, смайлов и других изображений. Web-версия поддерживает свыше 80 языков. Для облегчения творческого процесса предоставляются шаблоны подсказок. С помощью приложения также можно отредактировать стиль фото, а вскоре появится возможность заменить фон.

Designer совместим с PowerPoint и Word через ИИ-помощник Copilot, подписчики Copilot Pro смогут создавать картинки прямо в рабочей среде. В ближайшее время появится возможность создавать баннеры для документов на основе содержимого файлов Word. Также приложение интегрировано в Microsoft Photos, благодаря чему можно будет редактировать изображения, не выходя из приложения.

Евгений Федуненко