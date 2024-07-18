Крупному российскому производителю шампиньонов грозит банкротство

Национальная грибная компания (НГК) «Кашира», один из крупнейших производителей грибов в России, оказалась на грани банкротства. Все дело в накопившемся долге почти в 1,5 млрд руб. перед Райффайзенбанком. Как стало известно «Ъ», юристы допускают, что банк может получить контроль над «Каширой», обратив взыскание на заложенные доли.

Заявление о планах обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «НГК "Кашира"» Райффайзенбанк опубликовал на «Федресурсе» еще 10 июля. Однако суд заявление пока не зарегистрировал. И банк, и компания не дали «Ъ» комментариев на эту тему. Известно, что в марте Райффайзенбанк собирал предложения по уступке прав требований к НГК «Кашира».

Подробнее об этом — в материале «Грибной канал долгов».