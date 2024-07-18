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Коммерсантъ FM
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В Черном море из-за вирусной инфекции умирают дельфины-азовки

В Крыму растет число случаев гибели черноморских морских свиней (дельфинов-азовок), больные животные выбрасываются на берег, рассказали «Ъ» в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море». По словам специалистов, многие особи сильно истощены, а их кожа поражена буллезным дерматитом. В результате обследования у одних животных выявили гепатит с жировым перерождением печени, а у других — гастрит с желудочным кровотечением.

Черноморская морская свинья

Черноморская морская свинья

Фото: Ecomare / Salko de Wolf Den Hoorn Texel

Черноморская морская свинья

Фото: Ecomare / Salko de Wolf Den Hoorn Texel

«Такая картина — массовое заболевание и сходные симптомы — характерна для вирусной инфекции, но, чтобы исследовать заболевание, нам нужно собрать больше материала»,— уточнили в центре. Ученые просят всех, кто обнаружил на берегу больного дельфина, сообщать об этом на горячую линию +7 (978) 032-68-52 или на страницах организации в соцсетях. Специалисты также предупреждают, что больных и погибших дельфинов нельзя трогать голыми руками.

Напомним, в 2022 году ученые также столкнулись с большим числом случаев гибели дельфинов. По их словам, это мог спровоцировать общий возбудитель — у многих азовок выявляли одинаковые симптомы: кожные проявления, критическую потерю веса, энтерит и пневмонию.

Все три вида черноморских дельфинов — афалина, белобочка и азовка — занесены в Красную книгу Крыма, их популяции находятся на грани исчезновения. По данным экспертов, с 2017 года зарегистрировано более 3 тыс. выбросов дельфинов на побережье Крыма и Севастополя. Их побочная смертность при рыболовстве во всем Черном море оценивается в 20 тыс. особей ежегодно.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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