Сийярто назвал дурным вкусом отказ министров ЕС приехать в Будапешт

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил решение министров Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы не посещать неформальные встречи в Будапеште. Неформальный саммит Евросоюза должен пройти в конце августа. Сейчас Венгрия председательствует в совете ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У них может быть дурной вкус. Быть в Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» — сказал господин Сийярто «РИА Новости».

Об отказе министров посетить неформальный саммит 11 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Он добавил, что вместо него Швеция будет представлять должностное лицо более низкого уровня. Причиной такого бойкота шведский премьер назвал поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Господин Кристерссон обвинил того в злоупотреблении председательством Венгрии в совете ЕС.

В начале июля Виктор Орбан в рамках самопровозглашенной «мирной миссии» побывал с визитами в Киеве, Москве, Пекине и в Вашингтоне. По итогам поездок он выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. Однако члены Европарламента и представители Еврокомиссии отмечают, что у венгерского премьера нет мандата ни на какие «мирные миссии». Его поездки они посчитали подрывающими единство Евросоюза.

Подробнее об этом — в материале «В ЕС не хотят танцевать венгерку».