Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой

На прошедшем 17 июля заседании Совбеза ООН о кризисе на Ближнем Востоке глава МИД России Сергей Лавров спросил у постпреда США Линды Томас-Гринфилд, нет ли у нее ощущения, что она ошиблась комнатой. Ранее американский постпред употребила эту фразу, комментируя речь господина Лаврова на дебатах о многостороннем сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz, Reuters Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя Соединенных Штатов, слушая сегодня выступление представителя Израиля, у вас не возникло ощущения, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем я говорю»,— сказал российский министр (цитата по ТАСС). Во время этого заседания постпред Израиля Гилад Эрдан в своей речи активно критиковал Иран. Он обвинил правительство страны в поставках оружия, «которое потом используется против украинцев».

Дебаты 16 июля прошли на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». Господин Лавров на них заявил, что Вашингтон не осознает, что может пострадать от новой глобальной войны. В ответ постпред США отметила, что в речи российского министра Соединенные Штаты упоминались чаще, чем слово «многосторонность», которая была заявлена темой дебатов.

«Пока я слушала выступление господина Лаврова, мне казалось, я ошиблась залом, поскольку это было больше похоже на заседание, посвященное жалобам на США и Запад»,— сказала тогда госпожа Томас-Гринфилд. Глава МИД России после этого назвал выступление американского постпреда «красочным».

Подробнее о вчерашнем обсуждении кризиса на Ближнем Востоке и в материале «На Ближнем Востоке повышают давление».

Евгений Белоусов