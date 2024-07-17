Лавров отметил красочное выступление постпреда США на Совбезе ООН

Россия в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке инициировала дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». По итогам заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил за «красочное выступление» постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд. В своей речи она обвинила Россию в агрессии и нарушении принципов и идеалов ООН.

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На сайте постпредства США при ООН незадолго до дебатов появилось совместное заявление представителей более чем 50 стран, которые назвали инициированные Москвой дебаты «еще одной наглядной демонстрацией лицемерия». По мнению этих государств, Россия «цинично пытается представить себя в качестве хранителя многостороннего порядка», кем на самом деле не является. Заседание под председательством Москвы, как подчеркнули авторы заявления, «не должно отвлекать международное сообщество от вопиющих нарушений Россией Устава ООН».

Между тем в ходе заседания СБ Линда Томас-Гринфилд назвала ООН структурой, которая не способна решать глобальные проблемы. «ООН не является идеальной, она отражает глубокую неидеальность мира, полного конфликта и противоречия»,— заявила госпожа Томас-Гринфилд. Постпред США при ООН также напомнила о подаренной ООН в 1959 году Советским Союзом бронзовой статуе «Перекуем мечи на орала». «Ирония заключается в том, что сегодня та самая страна, которая воздвигла этот памятник, это олицетворение идеалов ООН, активно участвует в агрессивной войне против своего соседа»,— сказала она.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах заявил, что Вашингтон не осознает, что может пострадать от новой глобальной войны. Белый дом уверен, что военные действия развернутся на европейском континенте, а это является заблуждением, сказал министр.

После этого Линда Томас-Гринфилд отметила, что США упоминались в выступлении Сергея Лаврова чаще, чем слово «многосторонность», заявленное в качестве темы заседания. «Пока я слушала выступление господина Лаврова, мне казалось, я ошиблась залом, поскольку это было больше похоже на заседание, посвященное жалобам на США и Запад»,— заявила американский постпред.

Ранее Сергей Лавров говорил, что основы международного порядка сегодня проходят едва ли не самое серьезное испытание на прочность в современной истории, и причина этого — «гегемонистская политика» США, которые «уже давно объявили о собственной исключительности».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Слова не мальчика, но МИДа».

Илья Панкратов